Canicoba Corral demandará a los medios

"Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso y me voy a dedicar a demandar a esta gente", advirtió el juez en declaraciones a El Destape Radio tras haber presentado este lunes su renuncia para jubilarse debido a que el 29 de julio cumplirá 75 años.

Canicoba Corral aclaró que seguirá en el cargo hasta que le acepten la renuncia y cuestionó las críticas hacia su persona: "Si algunos diarios dicen que es de noche y es de día igual, algunos prenden la linterna", graficó.

"Estoy hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos", agregó el magistrado al adelantar que planea demandar a todos aquellos que lo ubican al borde del juicio político por las denuncias que tiene abiertas en el Consejo de la Magistratura.

"Cumplí 27 años en Comodoro Py. Yo empecé cuando todavía estábamos en el Palacio e inauguramos Comodoro Py", recordó, al tiempo que se refirió a las críticas por la investigación del atentado a la AMIA, a su cargo desde 2003.

"La causa AMIA es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios", dijo Canicoba en lo que definió como "parte de una campaña de esmerilamiento" contra su persona.

"Dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona", agregó al recordar que como juez del caso resolvió que el Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán "no era inconstitucional" y que al dictar ese fallo recordó que "el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas" de las órdenes de captura a ciudadanos iraníes por el caso era él como magistrado.

"Había intención de los iraníes de dejar sin efecto la alertas rojas (de Interpol), pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo", afirmó.

Canicoba Corral presentó ayer su renuncia con fecha 29 de julio próximo, cuando cumplirá 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer la magistratura y con su decisión quedarán vacantes tres de los doce juzgados de instrucción del fuero federal porteño, que funciona en Comodoro Py 2002 y concentra las causas por corrupción abiertas a funcionarios públicos nacionales.

El magistrado está actualmente a cargo de su juzgado, el federal 6 y del 12, subrogado por él desde que su anterior titular Sergio Torres fue nombrado en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Además, en los tribunales de Retiro está vacante el juzgado federal 11 tras el fallecimiento de su titular Claudio Bonadio.

El magistrado tiene varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación vinculadas a su patrimonio y desempeño en causas judiciales.

