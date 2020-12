"Que no esté Máximo Kirchner, nos deja muy debilitados"

"Es una pena que no pueda estar Máximo Kirchner en la sesión del miércoles, nos deja muy debilitados ante cualquier situación que ocurra", lamentó esta mañana la legisladora en declaraciones a Radio Futurock.

Sucede que el patagónico se aisló en las últimas horas, por segunda vez, luego de que se confirmara que uno de sus contactos estrechos dio positivo por coronavirus. Por lo tanto, cumplirá con el protocolo correspondiente y permanecerá aislado hasta tanto se determine si contrajo o no el virus.

Diputados deberán hacerse un test de COVID-19 para sesiones presenciales

La situación del titular de la bancada oficialista se realizó en vísperas de una semana en la que el Congreso pasará a debatir exclusivamente de manera presencial después de la finalización del protocolo dispuesto por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. No obstante, los jefes de bloques parlamentarios acordaron hacer excepciones para que asistan de forma virtual grupos quienes pertenecen a grupos de riesgo o deban permanecer en cuarentena.

Según los últimos datos sobre cómo será la votación el jueves para legalizar el aborto en Diputados, hay 123 legisladores a favor, 109 en contra y 24 indefinidos. Como hacen falta 129 manos levantadas para aprobar el proyecto, el sector que está a favor del derecho está sólo a seis votos de la media sanción.

Acerca de la convocatoria en las afueras del Congreso, la diputada Macha evaluó que si bien es un debate muy esperado, no será la multitud del 2018 -la primera vez que el Parlamento trató la legalización de la práctica-. "Hay mucha expectativa para el jueves, no me imagino una participación como 2018 por la situación de pandemia pero si muchas compañeras que van a estar", aseguró.