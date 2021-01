Larreta admitió que hay un rebrote de casos en la Ciudad

"Somos conscientes -señaló Rodríguez Larreta- de que hay rebrote en la Ciudad y en el mundo, por eso es tan importante que nos cuidemos hoy más que nunca. Es la mejor manera de enfrentar esta situación", publicó Télam.

El reconocimiento de Rodríguez Larreta de un "rebrote" en el distrito que gobierna se dio el mismo día en que un relevamiento del Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, indicó que la suba de contagios en CABA fue del 65 por ciento al comparar la segunda quincena de diciembre con la primera de enero, lo que llevó a la Ciudad a ser la séptima jurisdicción con los registros más altos de contagios.

Larreta.jpg El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contrajo coronavirus. @horaciorlarreta

Los dichos de Rodríguez Larreta fueron en el marco de la presentación de un nuevo centro de testeos en el estadio del club River Plate ubicado en el barrio porteño de Nuñez, que debió sumar la Ciudad para atender la fuerte demanda de testeos que realizan los viajeros, porteños y residentes de otros orígenes, como parte del protocolo preventivo que dispuso la administración de Juntos por el Cambio.

En el acto, del que participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, Larreta señaló que "se han triplicado la cantidad de testeos" y que si bien la situación los "preocupa", la siguen "diariamente" ya que "es un momento de rebrote en el mundo entero, por eso en la Ciudad seguimos a fondo con nuestra estrategia sanitaria".

Sin embargo, hubo críticas hoy también en las redes sociales de algunos veraneantes y viajeros que regresaron a la Ciudad -luego de cuatro días de ausencia y procedencia mayor a 150 kilómetros-, quienes denunciaron demoras en la realización de los testeos o en la entrega de resultados, dado que, según la sede elegida, los turnos podían demorar hasta dos semanas.

larreta santilli.jpg

Rodríguez Larreta, quien hoy recibió el alta tras dar positivo en coronavirus el 6 de enero, sostuvo que la Ciudad tiene cuatro pilares para hacer frente al recrudecimiento de la pandemia.

"En primer lugar -relató-, el fortalecimiento del sistema de salud, donde tenemos 1950 camas, de las cuales 450 son de terapia intensiva; y retomamos la estrategia de aislamiento en hoteles, con 9 en funcionamiento;, pero además sumamos 4600 personas a trabajar al sistema de salud y estamos sumando más para aumentar los testeos y el plan de vacunación".

Pese a los dichos de Rodríguez Larreta, ayer trabajadores de la salud, junto a organizaciones gremiales, políticas y sociales, reclamaron a su administración que "tome medidas urgentes" para fortalecer el servicio sanitario porteño al "incremento de los contagios" de coronavirus.

"La salud así sola no aguanta más", fue la consigna que aglutinó a dirigentes de la Coordinación Nacional de ATE-Salud; a Médicos Municipales, profesionales de la salud; a representantes Comunales en Asamblea Permanente por la Salud en CABA y a la CTA Autónoma de Capital Federal.

"Ha habido un aumento exponencial de los casos de coronavirus, y los trabajadores y trabajadores de la salud no están exentos de este drama, y ya vienen denunciando las malas condiciones de trabajo, con sueldos iniciales de unos 35.000 pesos, por debajo de la línea de la pobreza", enfatizó ayer a Télam Pablo Spataro, secretario general de la CTA-Autónoma Capital.

larreta barbijo covid coronavirus.jpg

El "segundo pilar" descripto hoy por Larreta fue la "estrategia de detección, rastreo, seguimiento y aislamiento de contactos estrechos, por eso tenemos desplegados 29 puntos como este, donde la gente se puede testear y en el caso de ser contacto estrecho le pedimos aislamiento de 10 días, pero además hacemos seguimiento casa por casa, lo vamos a buscar y aislamos".

En cuanto al tercer pilar, le jefe de Gobierno dijo que es la vacunación, que ya arrancó pero que es un proceso que va a llevar tiempo.

"No podemos pensar que porque llega la vacuna nos podemos relajar, tenemos desplegado todo el operativo con 250 puntos en la Ciudad para vacunar con 1200 personas capacitadas para hacerlo", afirmó.

"El cuarto pilar, y el más importante, es lo que llamamos el comportamiento social, la responsabilidad individual de cada uno, en eso el nivel de cumplimiento el año fue muy bueno, por eso pido que no nos relajemos", dijo Rodríguez Larreta.

Tras recordar que sigue trabajando con el Gobierno nacional y con el de la provincia de Buenos Aires, con "quienes acordamos la semana pasada tener la mismo hora de cierre de locales gastronómicos", Larreta pidió una vez "cumplir con las pautas de cuidado, si nos vamos a reunir que sea al aire libre y no más de 10 personas".

"Si hay algo que está probado es que los encuentros en lugares cerrados tienen riesgos, mantengamos el tapaboca y la distancia social, todos queremos abrazarnos pero la mejor manera de cuidarnos es la distancia, el lavado de manos y el uso del alcohol", agregó.

En un pasaje de su encuentro con la prensa, Rodríguez Larreta contó cómo experimento el contagio de coronavirus.

"Desde lo personal -reveló- estuve muy cansado durante los primeros días, con dolores de cuerpo. Eso me habrá durado dos o tres días. Estaba en reposo y a partir de eso fui mejorando día por día. Hoy estoy recuperado, me dieron el alta. El médico me dijo que vaya volviendo de a poco, regulando".