Interna en el macrismo: Cornejo chicaneó a Larreta

En tanto, Cornejo dijo que el ex presidente Mauricio Macri "no tiene margen para volver a ser candidato" presidencial, pero sostuvo que Juntos por el Cambio "debe estar unido y no debe descartar a nadie", según consignó Agencia Télam.

En diálogo con FM Rock & Pop, el diputado radical y ex gobernador de Mendoza sostuvo que JxC debe "renovar los liderazgos", pero aclaró que no tendrán "un liderazgo único hasta que no lleguen las primarias obligatorias del 2023".

Por otro lado, el titular del radicalismo contó que dialoga con Rodríguez Larreta, quien se encuentra en una situación "especial" por su cercanía con el conurbano bonaerense, donde se registran la mayor cantidad de contagios por coronavirus.

macri cornejo.jpg El presidente del Comité Nacional de la UCR dijo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "está en la nube cultural del relato del Gobierno".

"Creo que el Gobierno ha construido una nube cultural para la Argentina", dijo Cornejo y consideró que Rodríguez Larreta "como todos los gobernadores radicales y los demás, están en la misma dirección de que tengamos pocos muertos".

En ese marco, dijo que el presidente Alberto Fernández "está por las nubes en las encuestas" debido a su estrategia para combatir el Covid-19.

Según el radical, esa estrategia consistió en "hacer un ranking de muertos que nos beneficiaría frente a Italia o España, países muy caros a nuestros sentimientos", pero que tiene "atrapado" al Gobierno.

El radical señaló entonces que "el que impone el relato es el kirchnerismo, cuando dice los chetos trajeron el virus, los runners lo transmiten o cuando echa la culpa al gobierno de CABA".

Cornejo opinó además que "no es un Gobierno que esté en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades (de la economía) y de las provincias y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero".

"Hoy día el único indicador de éxito de esta estrategia es que muera poca gente por Covid-19, pero es probable que muera mucha gente por otros motivos".

En cambio, en su opinión, "para cuidar la economía y la salud había que hacer otras cosas que no se hicieron, como Paraguay y Uruguay".

Luego, en una entrevista con Radio con Vos, afirmó que Fernández "está por las nubes en las encuestas" por su estrategia exitosa contra la pandemia, pero agregó: "Argentina no necesita seguidores de encuestas, necesita estadistas".

"Estamos viendo si volvemos a la Fase 1 con la economía deshecha, empresas que se están muriendo y muchos muertos probablemente por otras enfermedades", concluyó.