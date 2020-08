Las aulas de Larreta: "Tener conectividad no es educación"

Tener conectividad "no es educación", aseguraron especialistas en alusión a la propuesta de transformación de las aulas en "espacios digitales" sin docentes en la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que alertaron que "no hubo una continuidad pedagógica este año", por lo cual no se sabe "si los alumnos aprendieron". Según consignó Télam, la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de abrir a partir del 31 de agosto "espacios digitales" de las escuelas primarias y secundarias fue presentada ante el Ministerio de Educación de la Nación, que reiteró que dada la cantidad de contagios "no están dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta a clases" aunque analizan la propuesta presentada por el Ejecutivo porteño.