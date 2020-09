Los movimientos sociales hemos demostrado lo esencial de nuestras tareas en los espacios de cuidados comunitarios de los distintos barrios porteños. Trabajamos en los barrios populares supliendo, en muchas oportunidades, la función social del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el primer día que el Presidente dictó la cuarentena, hemos determinado colectivamente que cientos de compañeros y compañeras de Somos Barrios de Pie estuviéramos donde la pobreza y el Covid19 golpeaban con más fuerza: realizando ollas populares, asistiendo a adultos y adultas mayores y a personas atravesando situaciones de violencia de género, realizando postas sanitarias, vacunación antigripal en los centros comunitarios, entre tanto más.

Pasaron seis meses de esta nueva realidad, de este momento tan difícil que nos toca vivir. En el camino a muchas y muchos militantes se los llevó esta pandemia. La enfermedad del Covid 19 es más penosa de transitar con la pobreza azotando y cuando la respuesta de las autoridades se hace desear, esperar y esperar. Hablamos de numerosas familias que se encuentran viviendo hacinadas, desempleadas, de niñas y niños que dependiendo la manzana donde viven les llega o no internet, del plato de comida que falta en la mesa, del agua que no sale de las canillas y que no permite la higiene mínima como es el lavado de manos. A todas esas necesidades tratamos de llegar con una respuesta.

larreta santilli.jpg "Larreta no ve, no escucha, ni siente"

Las promotoras y promotores territoriales son un ejemplo de militancia y compromiso, son figuras de presencia cotidiana en los barrios que asumen infinidades de tareas de cuidado como es educación, salud y género.

Poner en valor el esfuerzo de personas que invierten tiempo y dedicación en otras personas, pero también trabajo, compromiso y amor. Desde hace más de dos meses, le reclamamos por todos los canales de diálogo que ese trabajo sea reconocido y remunerado. A veces nos preguntamos cómo puede ser que ante semejante gravedad sanitaria miren para otro lado y que todas sus “políticas públicas” sean parte de una simple estrategia electoral promocionada por los medios de comunicación que reciben pautas enalteciendo al gobierno de la Ciudad.

Pero mientras el blindaje continúa, en los barrios falta el trabajo, falta la changa, cada vez tenemos más problemas habitacionales y esos compañeros y compañeras que resultan esenciales para la vinculación entre el Estado y el barrio, en la mayoría de los casos tampoco tienen ingresos. La nueva normalidad que empezó aquel 20 de marzo, fue para nosotros y nosotras un nuevo compromiso que, por su gravedad, se convirtió en un trabajo que conlleva el sacrificio de una jornada que sobrepasa día a día las 12 horas de presencia en los comedores y merenderos ¿Por qué? Porque Larreta no reparó en el desborde de contagios y la crisis económica que generaría el crecimiento de la pobreza en los barrios más vulnerables de la Ciudad más rica del país. Esta ciudad que aún esconde las calles de las villas en sus mapas, esa ciudad que estando obligada por ley no urbanizó la Villa 31 o Barrio Padre Carlos Mugica como reivindicación histórica aún presente, e ignoró a muchos otros barrios carenciados. Así deciden quiénes son personas ciudadanas de segunda y quiénes no.

Las demandas se fueron agudizando con el correr de los meses, mientras los compañeros y compañeras comenzaban a contagiarse del virus y a morirse. En medio de tantas dificultades, hasta el día de hoy, continuamos el diálogo con representantes de las distintas áreas del gobierno para llevarles las demandas de los vecinos y vecinas, a quienes son ajenos y distantes a pesar de que gobiernan la Ciudad hace más de 12 años.

Sin desviarme del eje, me quiero detener en la Ley Bety, presentada por nuestra legisladora Laura Velasco, y que lleva el nombre de la ejemplar compañera Bety Quispe, militante de nuestra organización en el Bajo Flores, fallecida en el mes de junio. Este proyecto que distingue a los y las promotoras de género y que es reivindicativo de enormes esfuerzos y solidaridad, espera ser tratado con urgencia por la Legislatura porteña. Nosotras y nosotros impulsamos esta ley a sabiendas de que el oficialismo parlamentario de la Ciudad desestima por lo bajo tratar proyectos que no sean afines a sus necesidades electorales. Si no explicitan marketing, no se tratan. Y aquí el problema: resulta que quienes venimos de los sectores populares no podemos reflejar ese sentido de consumo publicitario debido a las necesidades de fondo que tenemos: que llegue el agua, que no se corte la luz, que niños y niñas escolarizados tengan acceso a internet o una computadora, que entren las ambulancias cuando hay una emergencia, que la policía obre por nuestra seguridad y que no mate a los pibes y a las pibas.

Si pudiéramos ver la realidad de la CABA con datos fácticos, o mejor dicho la televisión y los diarios se hicieran eco para informarnos, nuestra capacidad de indignación y justicia social se activaría con solo ver que la Capital de Argentina está ubicada en una Ciudad que cuenta con un presupuesto de $500 mil millones de pesos y $3 millones de habitantes de las cuales más de 700 mil son pobres y viven en los barrios donde el Jefe de Gobierno Larreta no ve, no escucha, ni siente.