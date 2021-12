Radicales a las piñas: la interna se puso heavy

Si bien en la votación de este sábado resultó electa la dirigente correntina Valeria Pavón, todavía queda mucha tela para cortar, ya que la corriente que desde hace años venía dirigiendo el sector juvenil adujo que no había quorum cuando se realizó la elección, con lo cual la situación quedó en un limbo reglamentario que deberá resolverse en las próximas semanas y meses.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que los muchachos no pudieron contenerse y las diferencias llegaron al plano de las trompadas, empujones, insultos y todo tipo de manifestaciones violentas que hacía rato no se veían en las internas partidarias, o al menos no llegaban a hacerse públicas.

Así se vio en un video publicado por el periodista Gabriel Ziblat en su cuenta de Twitter, donde los grupos en pugna intentan dirimir a las piñas el entuerto político.