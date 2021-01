El asesor político Jaime Duran Barba opinó este jueves sobre una candidatura de Mauricio Macri como legislador y aseguró: "No creo que Macri sea candidato a diputado porque no le gusta el Congreso", al tiempo que se refirió a su relación con el ex presidente y dijo: "No estoy trabajando con nadie en Argentina. Tengo relación obviamente con Horacio, Mauricio, con todos".