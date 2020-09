"En un innegable contexto de crisis climática y ecológica, la causa ambiental es prioridad entre las diversas luchas que libra la humanidad, para su propia supervivencia y la de la millones de seres con los que cohabita", señalaron desde la organización de la marcha en un comunicado.

"El extractivismo, entendido como el saqueo de los bienes comunes naturales, práctica predatoria imperante del capitalismo, mata. El reclamo de cientos de miles de personas informadas en toda la Argentina es ante este accionar ecocida impulsado por megacorporaciones, en general de capital extranjero, en convivencia y conveniencia con el actual gobierno y los anteriores", especificaron.

Rebelión o Extinción Argentina1.jpg Marcha y flashmob por la huelga global por el clima

"Organizaciones, agrupaciones, campesinxs, pueblos originarios, partidos de izquierda y ciudadanxs autoconvocadxs decimos no al extractivismo, encarnado en el agronegocio y el Plan 2020-2030 del Consejo Agroindustrial Argentino, en el Acuerdo Porcino con China, en la quema de humedales, en los desmontes, en la megaminería, en el fracking y Vaca Muerta, en las represas que dañan y alteran nuestros ríos, y en diversas actividades criminales que no se han tomado licencia en esta cuarentena y devastan nuestro presente y futuro, violando los derechos humanos, animales y de la naturaleza entera".

Agregaron que "la crisis climática global afecta más crudamente a quienes menos tienen. Es por eso que rechazamos la orden de desalojo en Guernica y nos solidarizamos con las familias que pelean por tierra para vivir en todas las regiones del país donde haya tomas en el marco de la crisis social. La vivienda es un derecho, no un delito. Demandamos que los fondos se destinen a viviendas y no a represión. No puede haber habitantes sin agua limpia, alimento sano, techo y abrigo ni oportunidades iguales para todos. Además, exigimos que el acceso a las tierras para el campesinado se efectivice de manera inmediata y la producción agroecológica sea la base de todo proyecto que signifique producir alimentos".

"El pago de la deuda externa ilegítima sigue asfixiando nuestro presente, y por tal, inaceptable. Mecanismo de sometimiento de las grandes potencias para con regiones en vías de desarrollo. La deuda es con el pueblo, con su salud, educación y con el ambiente", señalaron.

"Exigimos participación ciudadana, donde las organizaciones de la sociedad civil que abogan por el cuidado del ambiente y de la vida misma, lxs trabajadorxs y lxs sectores populares, sean el eje en la toma de decisiones. Exigimos una transición urgente a energías renovables. Ya que la inversión millonaria para la obtención de los agotables hidrocarburos no compensa todo el daño ambiental y quedará obsoleta en pocas décadas", sostuvieron.

Dijeron además que "basándonos en el peso de la ciencia, apoyamos la necesidad de cambiar la matriz de producción de alimentos y consumo, que supere la lógica de rentabilidad, hacia un modelo que establezca una relación amigable con el conjunto de la naturaleza y las especies. La ganadería y agroindustria que alimenta ese ganado son los principales responsables de la pérdida de bosques nativos, de la contaminación por agrotóxicos y de la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país, además de geofísicamente insostenible en cuestión de pocos años. Claro está, respetando las prácticas de pueblos originarios y pequeñas poblaciones que subsisten de sus tradiciones".

"La justicia ambiental es también justicia social, y como la historia lo ha demostrado, se construye en las calles. Por ello nos movilizaremos presencialmente, respetando el protocolo sanitario de COVID-19, porque el reclamo virtual no ha alcanzado, y porque si no lo hacemos, el futuro venidero será mucho peor. Reclamar en defensa de la vida ante la injusticia es nuestro derecho elemental y constitucional. Alentamos a lxs ciudadanxs y colectivos que comparten esta visión a sumarse a esta acción mundial del 25S según sus posibilidades", concluyeron.

XRARGENTINA: Rebelión o Extinción

Por su parte, el movimiento ecológico, social y apartidario de desobediencia civil “Rebelión o Extinción Argentina’’ (XR Argentina) anunció que "participará de la huelga mundial por el clima este viernes 25 de septiembre, con una marcha a las 15 desde el Congreso a la Plaza de Mayo, respetando el protocolo sanitario de Covid-19. Además durante la marcha realizarán un ''flashmob'' (baile organizado y multitudinario) con la canción de ''Stayin' Alive'' de Bee Gees de fondo".

“Protestamos en contra del acuerdo porcino, del agronegocio y de la quema de humedales, más nuevas agrupaciones y ciudadanxs autonconvocadxs que se fueron sumando a este colectivo nacional luego de la pasada acción”, señala el comunicado con el que varias organizaciones, entre ellas XR Argentina, convocó a la manifestación

“Exigimos -agregó el texto- una transición urgente a energías renovables. Ya que la inversión millonaria para la obtención de los agotables hidrocarburos no compensa todo el daño ambiental y quedará obsoleta en pocas décadas”.

Puntos estratégicos de acciones:

Rosario- 16 hs concentración en Córdoba y Corrientes y 17 hs marcha a Plaza San Martín.

Ciudad de Mendoza- 17 hs. en Kilómetro 0

Posadas, Misiones- Movilización a pie y en bicicleta 15:30h desde el Mástil a la Plaza 9 de Julio

GBA Sur:-15 hs en Plaza Grigera de Lomas de Zamora

GBA Oeste- 17 hs en Plaza 20 de febrero en Ituzaingó

Bahía Blanca- 15hs en Plaza Rivadavia

Luján- 11hs en la Plaza Colón (frente a la municipalidad) la dirección es San Martín entre Colón y Mariano Moreno.