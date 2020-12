Diputado Kirchner, Máximo - Sesión 29-12-2020 - PL

Durante el encendido debate, Máximo se acordó de la pandemia y soltó: "Si la vacuna la hace Magnetto también me la pongo. O si la hace Clarín. No hay que ser tan cortos".

Inmediatamente, y siempre pasándole factura a los representantes macristas, el diputado oficialista reseñó: "El diputado que me precede -en referencia a Ritondo- trajo una piedra. Yo traje las balas de goma q ustedes usaron, y las muestro solamente porque trajeron las piedras. Ustedes no son resistentes, son y defienden el poder. Los que resistieron fueron los compañeros en la plaza", al tiempo que mostraba las balas de goma que tiró la gestión Cambiemos cuando el Gobierno de Macri avanzó con la reforma jubilatoria en 2018.

Maximo-Kirchner-sonriendo-recinto.jpg Histórico discurso de Máximo: "Están llenos de odio"

"Reflexionen también por qué perdieron: tenían el FMI que les daba 44 mil millones de dólares; los diarios mas grandes de la Argentina decían que en la provincia había una leona. Le sacamos 20 puntos de diferencia en la provincia (...) Carecen de argumentos, le sobran insultos", dijo Máximo.

En otro de los pasajes sostuvo que siendo opositores al macrismo "nunca propusimos locuras. Tiene que haber cierto grado de madurez", en referencia a los diputados de Juntos por el Cambio, quienes lo insultaron en gran parte del discurso.

"Griten; por mas q griten no se trata de eso, sino de tener mejores argumentos. No quieren escuchar, como no quisieron escuchar a la gente. Viven agrediendo. Están llenos de odio. Reflexionen si quieren volver a ser gobierno en Argentina", concluyó el diputado.