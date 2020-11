Evo Morales volvió a Bolivia y fue despedido por Alberto

Asimismo, la dirigente social encarcelada por la justicia jujeña manejada por Gerardo Morales disparó que "seguir detenida en un gobierno nacional y popular es muy doloroso”.

En declaraciones a El Destape Radio, Sala indicó: “Para mí, Evo Morales es el representante de todos los pueblos originarios de Latinoamérica. Evo Morales nos dignificó”, afirmó, y agregó: “Que él venga a solidarizarse conmigo después de todo lo que vivió, para mí fue muy emotivo”.

En ese sentido, apuntó que “el hermano Evo dignificó tanto a su pueblo que si no, ellos no hubiesen luchado tanto para recuperar la democracia”.

"Latinoamérica se está despertando", aseveró también e indicó al respecto que "nadie se podía haber imaginado que en Bolivia la derecha iba a estar un año nada más”.

“Lo que hemos vivido los argentinos con el macrismo y lo que vivimos los jujeños con Gerardo Morales es pobreza, hambre, miseria, grieta y represión”, argumentó, y fue más allá: “Si el pueblo se organiza, la historia va a cambiar”.

En ese sentido, la dirigente social afirmó que "más allá de que te repriman, también te aprietan con la Justicia. Esto lo vivió Cristina, lo vivieron los presos políticos del país”.

Además, aseguró: “No se tiene que naturalizar la prisión domiciliaria, no es nada agradable”. Y puntualizó: “Alrededor de mi casa, tengo policías por todos lados, ni a los genocidas los han tratado así”.

“Somos presos políticos, si alguno quiere decir que tenemos una detención arbitraria o que le pongan el título que quieran, pero seguimos detenidos”, señaló, y añadió: “Lo que hago no lo hago por mí, lo hago por el futuro de todos los jujeños, de todos los argentinos. Milagro Sala no es Milagro Sala, sino que representa a miles de jujeños que hoy no pueden hacerse escuchar”.

“No le deseo a nadie lo que vivimos los jujeños, ya no es solamente a Milagro Sala, si no a todos los que se atreven a levantar la voz contra ellos, con la complicidad de algunos sectores del PJ también”, remató.