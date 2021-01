Organizaciones sociales marcharán por la libertad de Milagro Sala

La concentración de las organizaciones nucleadas en el Comité por la Libertad de Milagro Sala está prevista para el mediodía en Talcahuano 550, con una movilización previa en avenida Belgrano y Alsina que marchará hacia Tribunales.

Así lo informó a la agencia de noticias Télam Eduardo Montes, secretario general de Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), uno de los organizadores de la convocatoria.

En ese marco, se realizará una intervención artística que se llamará "La Corte Suprema de Justicia es el basurero de la democracia", según informó Montes.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala está integrado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Frente Milagro Sala, la Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y las organizaciones La Cámpora, Unidos y Organizados, 27 de Octubre, Los Irrompibles y el Frente Barrial de la CTA, entre otras.

La concentración se realizará respetando el distanciamiento social, en el marco de la pandemia de coronavirus: "Queremos hacer la manifestación con la mayor precaución posible", explicó Montes.

El dirigente precisó que "la movilización será por todos los presos políticos, así como ya nos hemos movilizado por Amado (Boudou), por Julio (De Vido), por cada uno de los rehenes de la Justicia que fueron condenados por el solo hecho de pertenecer a un pensamiento político y defender un proyecto de país nacional y popular".

En tanto, el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, contó a Télam por qué se eligió el Palacio de Tribunales -en cuyo cuarto piso están los despachos de la Corte Suprema- como destino final de la movilización por la libertad de Sala.

“Esta es la Corte del law-fare. Es la Corte que mantiene presos a nuestros compañeros y que mantiene la persecución contra ellos. Lo dice claramente Cristina (Fernández de Kirchner) en su última carta. Es el símbolo de un Poder Judicial que se entregó a la mesa judicial que armó el macrismo para perseguir a los compañeros, como efectivamente nos persiguieron", dijo Garfagnini.

Y agregó: "Me refiero a la mesa judicial que integraban Germán Garavano (ex ministro de Justicia del macrismo), (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, Claudio Avruj (ex secretario de DDHH) y que integraba gente de Comodoro Py y ligada a la Corte".

"El inventor de la doctrina de mantener presos a los compañeros a partir de imputaciones, (el camarista federal Martín) Irurzun, es un tipo ligado directamente a (Ricardo) Lorenzetti, a la Corte. Irurzun no hizo lo que hizo solo. La foto de la Corte con el perseguidor de Lula, con (Sergio) Moro, es muy clara", añadió.

El dirigente sostuvo además que la Corte "tiene que reparar lo que hizo, y para reparar lo que hizo tienen que revisar las causas, abrirlas, y dictar fallos que sean jurídicos, que fue lo que no hicieron durante mucho tiempo”.

"La Corte que la corte", publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, junto con la convocatoria de La Cámpora a la marcha del sábado.

Ayer, funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron la "libertad" de Milagro Sala, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención, y denunciaron que la "persecución política, judicial y mediática a la que es sometida" tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Así lo expresaron en una carta abierta titulada "Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala", que cuenta hasta el momento con un centenar de firmas.

"5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización", comienza el texto.

Entre los funcionarios firmantes se encuentran el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi; el ministro bonaerense de Justicia, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.