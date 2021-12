Poco público y muchos nervios: un día de furia de Milei en Uruguay

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La poca cantidad de público que pagó para verlo alteró los ánimos del polémico referente libertario. Fue en ese contexto que no tuvo mejor idea que reaccionar contra los escasos asistentes que no le dieron la espalda.

https://twitter.com/PERIODlSTAPERON/status/1466876996403838979 Milei nerviosito en Uruguay pic.twitter.com/EqQtQfmwMf — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) December 3, 2021 Twitter">

En medio de su ponencia, Milei se incomodó por supuestos ruidos que había entre la audiencia y les espetó: "¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y paren de hacer cosas? ¡Irritan al que expone!". Esto quedó registrado en un video que grabó uno de los asistentes.

Además de la escasa convocatoria, el mal humor de Milei se debería también a que intentó cobrar por entrevistas periodísticas y los medios uruguayos se negaron a pagarle. Así lo indicó el periodista Pablo Duggan, quien en su cuenta de Twitter escribió: "El mercado le dijo que no a Javier Milei. Ningún medio uruguayo le quiso pagar los 500 dólares por una entrevista".