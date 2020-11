Estela y los planteos militares: "Sueñan con el poder dictatorial"

"Estoy preocupada e indignada. Esta gente no duerme y sigue soñando con el poder dictatorial", disparó la dirigente de derechos humanos. Y agregó: "Empuñan armas y se creen que por eso pueden manejar el país".

En declaraciones a El Destape Radio, Estela consideró que "esta mesa de enlace quiere desestabilizar en este momento tan difícil del país". Además, respaldó con fuerza al ministro de Defensa, Agustín Rossi: "Aplaudo todo lo que hay dicho el ministro Rossi”, dijo, y añadió que "esto se asemeja mucho a una intromisión en la democracia".

Veteranos de Malvinas desmienten participación en mesa de enlace de FF.AA

"Lo mejor que pueden hacer es aprovechar que están jubilados y aprovechar a hacer cosas positivas y no esta patraña", completó.

En el mismo sentido, Carlotto aseveró: "No piensen que van a poder hacer este tipo de acción. La población está totalmente esclarecida". Y fue más allá: "Si no estuviéramos en pandemia haríamos una movilización como la del 2x1 contra esta mesa de enlace".

"El pueblo argentino no olvida. No hay odio, rencor ni revancha. Pero cada cosa en su lugar", resumió.

Sobre la pertenencia generacional de los uniformados de "enlace", apuntó Estela de Carlotto que "la gente joven que está ahora en las Fuerzas Armadas tiene otros criterios y otras formas de pensar".

"Todos los hacedores de crímenes de lesa humanidad caminaron por la calle como personas normales durante años", señaló también, al tiempo que dijo confiar "en el Gobierno, en Rossi y en la gente buena que hay en las Fuerzas Armadas".

Además, apuntó a la oposición: "No se resigna a que perdieron las elecciones", dijo y completó: "La ex ministra Bullrich es una desgraciada muchacha que ya no sabe qué decir y hasta roba pasajes".

"Invito a los argentinos a que defiendan la democracia, no alentando ni acompañando a esta gente", añadió y finalizó: "Son pocos pero peligrosos y no tienen derecho a perturbar la democracia".