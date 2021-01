Amenazaron de muerte a Leopoldo Moreau

En su cuenta de la red Twitter el propio Moreau dio señales sobre lo que había pasado, pero sin puntualizar en la situación.

"Están empezando a pasar algunas cosas que nos hacen pensar que quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones", disparó. Y agregó: "Desde ya les digo que seguiremos profundizando en la investigación del plan sistemático de espionaje ilegal y persecusión política con complicidad judicial".

https://twitter.com/MoreauLeopoldo/status/1349170609159340036 Estan empezando a pasar algunas cosas q nos hacen pensar q quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones. Desde ya les digo que seguiremos profundizando en la investigación del plan sistematico de espionaje ilegal y persecusion politica con complicidad judicial. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) January 13, 2021

Este miércoles, el periodista Roberto Navarro profundizó en el hecho y lo describió en su radio, El Destape. "Lo amenazaron de muerte, le quisieron pegar y apareció gente de seguridad del Congreso", relató.

"Uno de ellos está detenido, el tema lo tiene el juez Casanello porque es un delito federal", completó, y agregó que "él es presidente de la comisión bicameral de Inteligencia y se está metiendo con los tipos más mafiosos del país".

"Moreau está al frente de quienes realmente están investigando y fue atacado. Y no fue una cosa de cuando nos ven por la calle y nos putean, le dijeron que lo iban a matar y que si no estaba ahí la Policía no sabemos que hubiera pasado", añadió el periodista. "Están tratando de que no avance la investigación", cerró.