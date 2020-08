Moreau cargó contra la "operación berreta de La Nación y Clarín"

"Seguramente el equipo de espionaje de Nación y Clarín ya sabía ayer a la tarde que lo íbamos a presentar y por eso salieron con la mentira repugnante de que estamos por aumentar el impuesto a las ganancias. Quieren fabricar una discusión sobre un tema que no existe", disparó sobre el tema el diputado nacional Leopoldo Moreau, parte del equipo de legisladores del oficialismo que motorizó el proyecto. También calificó a la avanzada de esos medios como "una operación berreta".

"Quiero aclarar que no hay ningún aumento del Impuesto a las Ganancias. Con esto quieren confundir. Esto es un aporte extraordinario y solidario sobre grandes fortunas, que van de 200 millones de pesos para arriba, en una escala creciente del 2% y termina en un 3,5% para quienes fortunas de 3 mil millones de pesos para arriba", puntualizó el legislador en diálogo con el programa Pasaron Cosas, por Radio con Vos.

"Va a tener como destino el financiamiento de pequeñas y medianas empresas; se va a destinar a barrios populares para generar mano de obra local; se va a financiar un programa de desarrollo de gas y de YPF con un par de destinos específicos. También se destinará a la lucha contra la pandemia", detalló también.

Asimismo, afirmó que "el estimativo de la recaudación, aunque es relativo, estará en un rango de 300 mil a 400 mil millones de pesos; esto se calcula sobre la base de las declaraciones fiscales al 31 de diciembre de 2019".

Además, cargó puntualmente contra los ex Cambiemos, a los que acusó de ser "voceros de las grandes fortunas". "Anticipándome a su argumento quiero decir que ya están planteando que en lugar de este aporte extraordinario le coloquemos a las grandes fortunas un bono. No lo vamos a hacer porque no nos vamos a endeudar con los que endeudaron a la Argentina, es lo único que falta", dijo.

¿Cuánta gente pagará ese aporte único? "Esto recae en 12 mil contribuyentes, va a beneficiar a millones y millones de argentinos", señaló Moreau, quien además dijo no tener "demasiadas expectativas de que (en Juntos por el Cambio) reflexionen; siempre se ponen del lado de los que tienen privilegios, como hicieron con el DNU del congelamiento de tarifas de celulares, internet y tv por cable".