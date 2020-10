Nobel: la historia detrás del premio a Pérez Esquivel

"Obvio que no había celulares y yo tenía que llamar a casa, así que llamé desde un teléfono público al teléfono de línea. Y me esposa me dijo `Tenés que ir urgente a la embajada de Noruega, que te están esperando, porque tienen que hablar con vos ya`", relató, en declaraciones a Télam.

Reseñó entonces que, así como estaba vestido, se fue a la sede diplomática escandinava –por entonces en Esmeralda 909-, donde lo esperaban las autoridades.

"El embajador me hizo pasar a un hall de entrada y miraba muy insistentemente el reloj de la pared. Yo le pedía que me dijeran por qué me habían convocado. Veía que habría un acto y quería saber de qué se trataba", relató.

El embajador Odd Gerhard Jakobsen insistió en que debía esperar un rato, porque el anuncio ocurriría a las 17 de Oslo, que eran las 12 en Argentina.

A través de una transmisión de escasa calidad técnica, Pérez Esquivel escuchó entonces de boca del titular del Comité noruego del Nobel, John Sannes, que era el nuevo Premio Nobel de la Paz.

Nobel de la Paz: 40 años del premio a Pérez Esquivel

En el encuentro, Pérez Esquivel dijo ese mediodía algo muy parecido a lo que diría en diciembre en Oslo, cuando recibió la distinción: que no lo consideraba un premio personal, sino de "todos los que luchan" y que lo aceptaba "en nombre de los pueblos de América Latina".

"Mi casa después estaba llena de gente. Fue una romería… Pero no fue todo tan bueno. Me anunciaron el premio el 13, y el 15, dos días después, dos tipos con armas intentaron matarme. Yo estaba con mi hijo en un auto y le dije `acelerá, acelerá, que nos vienen a matar´. Nos corrieron para matarnos, pero se cruzó un taxi atrás nuestro y no pudieron disparar. Así que nos salvó la vida un tachero", rememoró el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

La elección del argentino, por entonces de 49 años, relegó las postulaciones del rey Juan Carlos de España, por su rol en el proceso de apertura democrática; del canciller británico Peter Carrington; del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de la activista sueca contra el desarme Alba Myrdal (quien lo ganó dos años después).

Para entonces, Argentina ya tenía otro Premio Nobel de la Paz: el diplomático Carlos Saavedra Lamas lo había logrado en 1936, por su mediación en la guerra entre Bolivia y Paraguay.

También habían sido distinguidos Bernardo Houssay con el de Medicina en 1947 y Luis Leloir con el de Química en 1970. En 1984 se sumaría César Milstein, con otro galardón en Medicina.