Ofelia versus libertarios violentos: "Bienvenidos, esto no es Twitter"

En un mensaje tan duro como claro, Ofelia disparó: "Bienvenidos a la Legislatura. Miren: esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que, para mí, lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. Y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora".

"Pido que pidan disculpas y, si es posible, que les digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones. Discúlpenme la expresión", dijo la legisladora en su intervención durante la sesión de hoy.

Luego, con la voz entrecortada, el libertario Leonardo Saifert asumió que se refería a él y realizó el debido pedido de disculpas por haberle faltado el respeto -aunque aclaró que fue en tiempos donde no tenía "responsabilidades políticas" y aclaró, también, que no tiene idea de quiénes fueron las personas que la agredieron en la vía pública.