La pandemia es la precarización

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los últimos cinco años 5.139 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron despedidos o perdieron su puesto de trabajo en todo el territorio nacional. Muchos de ellos pasaron a engrosar los índices de desempleo, otros se volcaron a empleos en otras ramas de actividad. Un último grupo se reinsertó en el gremio, aunque no de cualquier modo. Gran parte de quienes no migraron hacia los medios autogestivos o cooperativos y lograron volver a las empresas privadas -incluso a aquellas que habían efectuado despidos-, no se insertaron en sus plantas permanentes sino en sus márgenes: con contrataciones precarias, como “colaboradores” sin relación de dependencia, como freelance, proveedores de servicios y otros tantos eufemismos para nombrar al ejército de mano de obra barata que ensanchó la precarización en una suerte de “uberización” de la producción periodística.