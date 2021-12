En 15 días regirá el Pase Sanitario en territorio bonaerense

Durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, el gobernador detalló que la medida rige "para acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados" y que "se deberán acreditar dos dosis de la vacuna por lo menos 14 días antes del evento". Además, Kicillof explicó que se incluye a quienes realicen "trámites ante organismos públicos provinciales o municipales y trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración".

Pero no solo será para quienes deseen ir a un evento o realizar un trámite, también lo deberán tener "trabajadores de atención al público, en entidades públicas o privadas", informó Kicillof, quien agregó que para demostrar la vacunación con esquema completo se deberá exhibir las aplicaciones VacunatePBA o Mi Argentina, ambas disponibles en el celular, o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta.

El mandatario bonaerense remarcó que la implementación del pase sanitario para los eventos masivos se debe a "que los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen". Y, en cuanto a la cantidad de personas que pueden asistir, Kicillof aclaró que la puesta en marcha del pase libre con vacunas "no implica restricción de aforo".

En ese sentido, el gobernador insistió en la necesidad de que "todos los bonaerenses mayores a 3 años cumplan con el esquema completo de vacunación" y recordó que la primera dosis ya es libre para todos los bonaerenses, la segunda para los mayores de 18 y desde el viernes queda liberada para los mayores de tres años.

"El que no está vacunado tiene catorce veces más de posibilidades de quedar internado si se contagia. Tenemos que lograr concientizar, convencer y acompañar el proceso de vacunación para que sea universal", exhortó Kicillof, quien, por último, sostuvo que en la actualidad "no se vacuna quien no desea hacerlo" y recordó que "hace un tiempo teníamos la gente buscando a la vacuna y hoy la vacuna busca a la gente".