El funcionario aseguró estar de acuerdo y sentirse representado por el texto que publicó este domingo su ex compañero de fórmula, Mauricio Macri. "Representa una visión de país, institucional, republicana, una mirada al mundo. Me parece que está bien que el presidente (sic) aparezca con este tipo de mensajes, de reflexiones, plantando una postura, me pareció bueno el documento", apreció en declaraciones al programa Ahora Dicen de la radio Futurock.

Acerca de las internas de Juntos por el Cambio (JXC), Pichetto sostuvo que le "parece un error hablar tres años y tres meses (de las elecciones) de candidaturas". Sucede que tras la postura fuerte que fijó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra Nación por el tema de la coparticipación, su figura comienza a aparecer como presidenciable y la reaparición del ex mandatario coincide con este momento de su compañero de espacio. "Creo que no le hace bien ni a Larreta. Que es un activo importante que tiene JxC quién lo discute. Nadie. Está gobernando un distrito y lo está haciendo bien. Me parece que tiene que ir graduando su tiempo y sus expectativas", le aconsejó.

El mundo de la Argentina es un mundo oscuro con el discurso solamente de la muerte

El auditor de la Nación definió sus deseos sobre esa gran alianza que tiene la esperanza de armar desde JxC en vistas al 2023 e insiste en varias de las causas que llevaron a la Argentina a la crisis económica, social y política durante los años de macrismo. "La idea es un gran frente político con los ejes de libertades, división de poderes, economía de mercado, respeto a la propiedad privada, integración con el mundo, buenas relaciones con Estados Unidos, con Brasil, con europa y no únicamente ir a China. Esa es la visión que tenemos y el espíritu que expresa Macri también", describió.

Pichetto.Grande.jpeg Pichetto comparó la cuarentena con la "prisión preventiva domiciliaria"

Macri firmó una nota contra el Gobierno y el oficialismo salió al cruce

En cuanto a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, Pichetto volvió recargado contra la cuarentena obligatoria destinada al cuidado de la vida y la salud del pueblo. "Es un proceso oscuro que vive la Argentina, con este Gobierno tan rígido en términos de cuarentena. Aunque es interesante analizar ahora la nueva versión de los epidemiólogos, salió uno muy resonante ( en relación a Pedro Cahn) a decir que hay que defender las libertades logradas. Extraordinario que reflexione sobre eso porque fue él que nos mandó seis meses a prisión preventiva domiciliaria. El mundo de la Argentina es un mundo oscuro, sin alegría, sin esperanzas, con el discurso solamente de la muerte", ahondó. Su discurso negacionista de los alcances del coronavirus es tanto peligroso como violento.

En otro momento de la entrevista, el ex legislador peronista se desmarcó rápidamente de la gestión del Gobierno anterior, aludiendo: "Yo no formé parte del Gobierno. Se deberían hacer una autocrítica en el Gobierno. Yo fui candidato e hice una fórmula política. El balance lo tienen que hacer ellos".

Ante la pregunta de si piensa en una candidatura para las elecciones de medio término del 2021, evitó el tema. "No estoy pensando en nada, vivo el día a día. Lo que me importa es la construcción política, no una candidatura. Fui 25 años diputado y senador nacional. Me interesa la construcción de un proyecto político que tenga posibilidades de triunfar en el 2023".

"La generación que viene va a ocupar los puestos políticos. En el peronismo es La Cámpora. Lo que espero es que tengan una visión moderna de país. Me preocupan los jóvenes viejos, esa visión chavista de la historia. Si fueran socialdemócratas al estilo de los países escandinavos, me parece bárbaro. Ahora, cuando la visión es protovenezolana - cubana, eso atrasa cien años, no 50 ", advirtió con su ya clásica vara anti justicia social.