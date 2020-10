Escala el debate entre Nación, Ciudad y ex funcionarios sobre la Policía

Sobre estos temas, el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, habló este jueves en el programa Ahora Dicen de la radio Futurock y salió al cruce de la Ciudad y de los ex funcionarios del Gobierno macrista que salieron a meter púa respecto a la nueva gestión nacional en Seguridad.

"Lo que hay que preguntárselo, es por qué la policía de la Ciudad no actuó. Hay que ver cómo se están usando los recursos. No puedo decir por qué no intervino, no digo que fue por miedo. Yo no puedo estar en la cabeza de la gente, en este caso de agentes de policías con miedo o no", consideró el funcionario acerca de la opinión de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien dijo que los efectivos porteños tuvieron miedo en esa situación.

"La actuación de los policías federales fue correcta, de acuerdo a los protocolos. El hecho fue muy particular. Las metas de la Policía Federal hoy no es principalmente la seguridad ciudadana, eso lo hacen las policías de las jurisdicciones. Hoy la tarea principal de la Federal es la investigación criminal", apuntó Villalba.

Acerca de las declaraciones de funcionarios de la era macrista, como la de la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (ver tuit), opinó: "Yo el lunes estuve indignado cuando se hacían apreciaciones respecto de la actuación del inspector Roldán porque uno no puede estar en el momento, en esa situación, en la cabeza de esa persona".

Embed Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones https://t.co/nb2UQ4BgQl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2020

Sobre la capacitación que reciben las fuerzas de seguridad, Villalba salió al cruce de la institución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Eso sí hay que preguntarse. La Policía de la Ciudad tiene una de las ratio de policías por habitante más grande del mundo, tiene una cantidad de policías cada cien mil habitantes que está por encima de lo que las Naciones Unidas establecen como óptimo para cubrir situaciones de seguridad ciudadana. Y la verdad es que ocurren hechos como éstos todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí sí que podemos hacer un análisis de ver cómo se están utilizando los recursos de esa policía”, disparó.

Al ser preguntado sobre si una pistola Taser hubiera servido en un hecho como el del lunes, el especialista en seguridad consideró que "es un análisis contrafáctico que surgió rápidamente por un aprovechamiento político mezquino y deleznable" y agregó: "Si las personas que dicen hoy que las Taser hubieran servido, personas que tuvieron responsabilidades de seguridad en nuestro país de verdad lo creyeran le tendrían que haber puesto las Taser en las manos a sus policías durante los cuatro años que gobernaron y eso no ocurrió".

Villalba fue más allá. "Hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia habilitando las Taser en la Ciudad, si no las compraron fue porque no quisieron, porque no creyeron en ese momento, en ese recurso", aseguró y reveló: "En el caso de Nación, se compraron 90 pistolas Taser que nosotros recibimos en el mes de diciembre cuando recién habíamos asumido. Si las creían tan buenas se las hubieran dado a sus policías".

Tras el hecho, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró esta semana que la utilización de las pistolas eléctricas "no está en estudio" dentro de las fuerzas federales de seguridad y afirmó que tanto las provincias como la CABA "tienen autonomía" para decidir su implementación.

Y, el Gobierno porteño aprovechó la situación para volver a la carga y dar a sus efectivos un arma que es considerada por los organismo de Derechos Humanos de "tortura", ya que descarga electricidad como una picana. Fue así que el a su vez vicejefe y ministro de seguridad de la Capital Federal , Diego Santilli, confirmó este miércoles que comprarán 300 unidades.

"Hay que dotar a la Policía de las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con armas de baja letalidad, como una tonfa, una pistola Taser: hay que ir equipándolos y ayer mismo se reinició el proceso de licitación de Taser, que había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia", agregó.