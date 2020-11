Alicia Castro, muy dura con Massa: "Fue parte de la persecución a Cristina"

La ex sindicalista y diplomática se expresó en estos términos en una entrevista que dio al programa Minutos Contados, que conduce Camilo García por AM 530. Allí destacó que le piden a algunos dirigentes que no emitan sus opiniones y sin embargo "nadie hace callar a Massa y habla todos los días. Habla cuando sale a presentar patrulleros o su proyecto para ser presidente. ¿Por qué no podríamos expresarnos otras partes del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, que es la fuerza mayoritaria?”

“Massa hace muchos años que quiere ser presidente de la Argentina pero tiene entre el 4 y el 8 por ciento de los votos. Me preocupa que Alberto Fernández haya dicho muchas veces que Massa es la persona más preparada de su generación para ser presidente de la Argentina. Yo disiento con eso”, agregó.

Por último, Alicia Castro sostuvo que le le preocupa "que se crea que cuando se piensa diferente se le hace juego a la oposición. El que piensa diferente está intentando corregir el rumbo. Lo único que le hace juego a la derecha es no cumplir con el contrato electoral. Todo lo demás es contribución.”