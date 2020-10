En fotos: manifestación en apoyo al Proyecto Artigas en La Rural

Durante la numerosa manifestación también se repudió el avasallamiento del ex ministro de Agroindustria y ex presidente de La Rural, Luis Etchevehere contra Dolores, su hermana y contra el Proyecto Artigas, en la Estancia Casa Blanca, Entre Ríos, a donde el ex funcionario ha enviado amigos patoteros a amedrentar a lxs trabajadores de la tierra y pretende día a día expulsar a quienes allí viven y trabajan, violando incluso la orden de restricción judicial en favor del proyecto agroecológico.

Además, había puestos de ventas de productos agroecológicos y se entregaron verduras gratis para cientos de personas.

"El proyecto comenzó cuando una mujer (Dolores), que había sido abusada de todas las maneras posibles por la manada de sus tres hermanos, que la habían despojado de todos sus bienes, de su vivienda, que le habían sacado su trabajo como periodista, a la que habían dejado prácticamente en la calle con sus pequeños hijos, a la que le robaron todo pero no le robaron la digniddad, esa mujer vino a buscar en los movimientos sociales el respaldo que la justicia y que el Estado nunca le habían dado", remató Grabois.

"Dolores vino a proponernos un proyecto de verdad, de justicia y de reparación, no solamente para ella sino para todas las víctimas directas e indirectas de este clan mafioso, que es la expresión más clara de las minorías que constituyen los poderes fácticos a los que nadie vota en elecciones, a los que nadie elige pero que manejan la Argentina como si fuera su estancia, como si fuera su empresa", concluyó el dirigente.