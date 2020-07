El Gobierno acusa a la oposición de rechazar la reforma judicial sin haberla leído

"Si quisiéramos impunidad están la amnistía y el indulto, pero no van a ocurrir nunca", señaló y fue más allá: "Si pensáramos en impunidad no buscaríamos darle más herramientas a los jueces".

¿Cuáles son las bases del proyecto de la Reforma Judicial?

En declaraciones a El Destape Radio, la ministra aseguró: que "el anuncio de la reforma judicial es muy importante, es cumplir con la promesa que se les hizo a los ciudadanos", Además, remarcó que "la Justicia que llega tarde no es Justicia"y que "la peor sentencia es el proceso", ya que "una causa no puede durar 10, 20 o 26 años, hay que corregir esas cuestiones".

En ese sentido, Losardo indicó que "esto no es una cuestión nueva para Alberto Fernández" debido a que"hace muchos años que plantea esto", "El presidente conoce todos los rincones de la Justicia y las carencias", "Una de las primeras cosas que hizo el Presidente fue limitar la intervención de los servicios de inteligencia en la Justicia" y "Esta Reforma ya la teníamos pensada y es verdad que se atrasó por la pandemia. Pero ahora ya la pudimos presentar".

Marcela Losardo también aseveró: que "la designación de 23 jueces no es más poder para el Gobierno actual. A los que se empodera es a los jueces".

"Dicen que vamos a armar 46 juzgados, pero no es así. Los que están van a seguir y los 23 nuevos van a funcionar con subrogancias", puntualizó también, al tiempo que subrayó que "las 23 subrogancias van a elegirse con transparencia. La Cámara de Casación a hacer una lista, la manda al Consejo de la Magistratura y este la envia el Ejecutivo y este al Senado".

En otro sentido, Losardo puso en valor la necesidad de que se hagan "más transparentes los concursos de los jueces; se limita la discrecionalidad de las entrevistas".

"Nadie puede decir que esto es un pacto de impunidad", disparó también y añadió: "La ley es muy prolija. Seguramente en el Congreso quieran incorporar cuestiones y estamos abiertos a todo".

Sobre las próximas reformas dijo: "No quiero opinar sobre los temas de la Comisión Asesora porque tiene que ser autónoma", y que "tuvimos Corte de 9, 7, 5 y 3 y siempre funcionó".

Sobre los tiempos que maneja la Corte Suprema, Losardo subrayó: “Las personas no pueden estar atadas a procesos durante 10 o 20 años" y afirmó que "el triste ejemplo de las causas del atentado a la Embajada de Israel y de la AMIA. No puede pasar eso".

Ausencias en la presentación

En relación a la ausencia de casi toda la Corte Suprema y de Juntos por el Cambio en el acto de presentación del proyecto oficial, la ministra de Justicia aseguró: "Nos acompañó la vicepresidenta de la Corte Suprema, la doctora Highton de Nolasco. No tengo idea porqué no vino Rosenkrantz, vino Highton de Nolasco y no viene de forma individual".

"Que no viniera Cambiemos... habrán de tenido sus razones u otras ocupaciones", dijo y agregó: "Juntos por el Cambio hizo declaraciones sin leer el proyecto. Y justamente una parte es rescatada del Gobierno anterior. En los últimos 4 años hubo persecución judicial, detenciones arbitrarias, exceso de prisiones preventivas, interferencia del poder político", finalizó.