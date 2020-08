Losardo apuntó a Juntos por el Cambio: "Se oponen por oponerse"

Además, la funcionaria nacional expresó que "no se entiende cuál sería el delito que denuncia la Coalición Cívica por la designación de Beraldi en el Consejo Consultivo que no es vinculante".

En diálogo con¿FM Futurock, Losardo señaló que "la reforma no significa un costo (económico) tan importante. No podemos dejar de invertir en Justicia, esto es una inversión y buena parte de la reforma genera cero costo". Y agregó que "la Justicia es el pilar fundamental de un país, no queremos una Justicia que llegue tarde, por eso para nosotros la reforma es una prioridad".

En el mismo sentido, remarcó que "Beraldi es un académico excelente, es una pena que lo estén descalificando así", y añadió que hay disposición para "discutir modificaciones a la reforma judicial, pero cosas que enriquezcan el proyecto, no cuestiones inexistentes que entorpecen el debate".

"Es ofensivo que nos digan que esto es un plan de impunidad", apuntó también.

"Hay que tener en cuenta la paridad de género a la hora de la selección de magistrados", destacó Losardo y concluyó: "Hablar de impunidad con esta reforma es no haberla leído directamente. Están diciendo eso desde antes de recibir el proyecto".