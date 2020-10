Mal cálculo: Rosenkrantz intentó una movida política y se quedó solo

El titular de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política con el oficialismo por el per saltum de los jueces de la servilleta del macrismo, convocó a una reunión a las apuradas de la Comisión Interpoderes, encargada de los juicios de lesa humanidad. Desde el gobierno nacional divisaron la movida oportunista y avisaron que no serán parte del encuentro. Este jueves, asimismo, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora también notificaron que no irán.