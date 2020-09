Frederic descartó que la protesta policial tuviera vinculaciones políticas

"Yo no lo vincularía con una razón política sino más bien con ciertas condiciones de trabajo y exigencia", analizó Frederic, al tiempo que advirtió que, no obstante, los efectivos "no tienen derecho a la sindicalización", motivo por el cual "esas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alama en la población", evaluó la ministra durante una entrevista esta mañana a Radio 10.

Por otra parte, destacó que las fuerzas "en la pandemia tuvieron un rol más activo" y que "vienen de cinco meses de haber puesto el cuerpo en los controles permanentemente y son bastante invisibilizados".

Las declaraciones de Frederic se dan horas después de que ayer, agentes de la Policía bonaerense (retirados y en actividad), y francos de servicio, llevaran a cabo una protesta en el centro de la ciudad de La Plata en reclamo de una mejora salarial y en demanda de insumos para prevenir el contagio del coronavirus.

"Hay una demora de 7 años en los policías locales que se incorporaron en los últimos años del gobierno de (Daniel) Scioli que no tuvieron los cursos de capacitación para ascender"

La funcionaria habló, también, sobre la falta de capacitación y posibilidades de ascenso en ese sector. "Hay una demora de 7 años en los policías locales que se incorporaron en los últimos años del gobierno de (Daniel) Scioli que no tuvieron los cursos de capacitación para ascender", y agregó que "eso es muy frustrarte para cualquiera que entra a una actividad laboral donde sabe que va a haber un horizonte de crecimiento profesional".

Asimismo, consideró que "una parte de la deuda de la democracia tiene que ver con este déficit en la desatención en las condiciones laborales, en el bienestar de la fuerza" policial.

En referencia a las opiniones de dirigentes de la oposición en las redes sociales, Frederic dijo que "el domingo a la noche había algunos personas que salieron a decir ´bueno no se puede hablar de sublevación... pero podría ser´, con ese tono catastrófico que tienen algunos dirigentes de la oposición".

"Estuvimos junto al gobernador (Axel Kicillof) acompañando lo que iba sucediendo, preocupados por este tema hasta esta madrugada, y, como efectivamente decía el ministro Sergio Berni, las protestas responden a un retraso en las condiciones de trabajo de sanidad de la formación y la capacitación y actualización jerárquica", remarcó la ministra.

Por último, respecto al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad presentado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández, afirmó que "sigue su curso con la duplicación de efectivos en la calle" y que responde a un "apoyo frente a las condiciones deficitarias en las que quedó la policía" luego de la gestión anterior.