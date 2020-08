"La pandemia está montada sobre la crisis que dejó el gobierno anterior"

En relación a la pandemia del coronavirus y la fase de cuarentena que finaliza el próximo fin de semana, el funcionario de Alberto Fernández señaló que aguardarán "llegar al miércoles o jueves, y allí evaluar la situación".

"Los expertos en epidemiología nos planteaban que, donde hay protocolos, la cuestión funciona pero esos cuidados se relajan en las reuniones sociales y allí tomamos la decisión de ser más rígidos", indicó. En ese sentido, aseveró: "Si hay que ser más rígidos, lo vamos a ser; vamos a seguir cuidando la vida de los argentinos y las argentinas. Las familias hicieron un cuidado muy intensivo y eso se ve en las cifras de la tasa de letalidad, que es muy baja".

Alberto Fernández defendió la reforma judicial y criticó la meritocracia

Asimismo, agregó: "Tenemos casos naturalmente, pero a partir de no tener saturado el sistema nos permite que los argentinos y argentinas no se mueran. No hay que perder de vista que estamos trabajando sobre una crisis de la pandemia que está montada sobre la crisis que nos dejó el Gobierno anterior".

"La pandemia tiene de rodillas al mundo, no es un invento argentino ni del Frente de Todos. Es una situación dinámica y vamos a evaluar la cantidad de casos, la ocupación de unidades de terapia, cómo está el sistema de salud, cómo estamos viendo los cuerpos médicos y sobre todas esas variables construir un diagnóstico único", afirmó Cafiero.

En sendas entrevistas con Radio 10 y La Red, el jefe de Gabinete sostuvo que la prioridad de la gestión es "acompañar y apuntalar a los que producen y trabajan", y señaló que, en ese sentido, buscarán avanzar los gabinetes temáticos que hoy comienzan a sesionar en el ámbito del Gobierno.

Atribuyó esta posibilidad que se abre al hecho de haber llegado a un acuerdo con bonistas extranjeros, que -dijo- "permite a la Argentina construir un horizonte distinto, y pensar herramientas de estímulo a los diferentes sectores".

En otro tramo de la entrevista, al referirse a la reforma judicial, Santiago Cafiero indicó que el Gobierno busca "un diálogo franco" con la oposición en torno al proyecto y que, por ese motivo, la iniciativa que surgió desde el Poder Ejecutivo "se debate donde se debe debatir", que es "en el Poder Legislativo".

El jefe de Gabinete apuntó a Juntos por el Cambio al advertir que "negarse a un tratamiento sin haber leído la ley, debilita la democracia".

En otro orden, al ser consultado sobre cuál será el porcentaje de aumento para los jubilados en el mes de septiembre manifestó que "la inflación en el primer semestre fue de 13 puntos y el aumento para los jubilados de la mínima fue de 19 puntos, así que los jubilados pueden estar seguros de que este Gobierno no es un Gobierno que no los esté mirando ni escuchando".

"Cuánto será el aumento aún se está trabajando, pero se va a hacer por decreto porque aún no perfeccionamos la fórmula (de actualización por ley)", sostuvo Cafiero.

Al opinar sobre cuándo se tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo afirmó que "si no hubiéramos tenido la pandemia se trataba este año" y agregó que "la vocación es que el proyecto se trate y que sea ley".

Asimismo, descartó versiones de cambios en el gabinete de ministros al indicar que "los ministerios vienen trabajando muy bien".

"Todavía no", respondió Cafiero, y agregó que "hacer evaluaciones en este momento es muy apresurado, estamos muy conformes con el gabinete".