¿Qué pasa en el sindicato de músicos? Habrá audiencia en el Ministerio

No es la primera vez que músicos y músicas denuncian que en el sindicato las cosas son turbias. En otras elecciones no le permitían el voto a artistas populares como el mismísimo Zamba Quipildor o el Mono de Kapanga. Siempre hay problemas en las sesiones ordinarias y en las extraordinarias, también. No importa cuánta campaña hagan ni cuántas personas fiscalicen los comicios: siempre hay un problema sobrevolando al Sadem, el Sindicato Argentino de Músicos.