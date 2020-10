Mala noticia para Stornelli: desestimaron su apriete a Nodio

"No se encuentran presentes en el caso y conforme los requerimientos legales que habilitan del dictado de la cautelar en cuestión", sostuvo Agüero Iturbe en el dictamen presentado ante la sala II de la Cámara Federal que tiene que resolver el tema, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

Ante la decisión de la fiscalía, quedaría firme la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien rechazó dictar una medida cautelar mientras investiga la denuncia presentada contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin.

"Debemos ser cautos frente a un acto que importa la manifestación de una política pública en función a la interpretación que se otorgue a las facultades del organismo que preside la imputada y atribuidos por la ley de medios audiovisuales", sostuvo el fiscal ante la Cámara de Apelaciones.

En el dictamen, analizó que "según el desenlace del proceso habremos intervenido en un accionar de otro poder del Estado sin que se encuentren presentes los requerimientos legales para el dictado de una medida de no innovar".

"No me corresponde analizar el discurso político en derredor del organismo cuestionado ni afincarme en rol que cumple la prensa; aquí la función pasa por analizar si se encuentran reunidas las pautas legales para el dictado de la prohibición de innovar como medida cautelar en el presente proceso penal", concluyó al reiterar que no hay motivos para pedir el dictado de la cautelar.

Capuchetti está a cargo de la investigación abierta a raíz del anuncio de la puesta en marcha de Nodio, un observatorio de la desinformación y violencia simbólica en medios de comunicación bajo la órbita de la Defensoría del Público.

Al impulsar la investigación, Stornelli pidió medidas de prueba, el dictado de la cautelar rechazada y que se cite a declaración indagatoria a Lewin.