Suárez Lastra en fuga: "No me hago cargo de la gestión de Macri"

"No me hago cargo de la gestión de Macri, para eso está la gente del PRO", disparó el exintendente porteño durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

"Nosotros no fuimos un gobierno de coalición. Yo me hago cargo de las políticas generales que el Gobierno aprobó con acuerdos parlamentarios. Fuimos una alianza parlamentaria pero no una coalición de gobierno", afirmó el dirigente radical con la intención de despegar a su cacheteado partido del desastre de 2015-2019, del cual el radicalismo fue parte activa como sostén de la alianza Cambiemos.

En declaraciones a El Destape Radio, Suárez Lastra remarcó que Macri "dijo que nombró a un par de ministros radicales pero no hubo un sistema de decisiones estratégicas ni un programa común".

Las afirmaciones del diputado radical se suman a la polémica generada el fin de semana a partir de las declaraciones formuladas por el senador Martín Lousteau, quien señaló que Macri "aporta desde el legado más que desde el presente o el futuro".

En ese sentido, Suárez Lastra dijo que la dirigencia del radicalismo plantea que Juntos por el Cambio "tiene que tener una base programática común y acuerdos básicos generales de cómo integrar un gobierno".

"Eso no pasó y el Gobierno de Cambiemos fue un gobierno del PRO donde había una invitación a participar en áreas muy acotadas del gobierno", aseveró Suárez Lastra.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de Lousteau, Suárez Lastra consideró que Macri "es una persona que tiene derecho a expresarse y actuar de acuerdo a sus convicciones" pero, dijo que "es un tema del PRO y de Macri".