Grabois vs. Beni: la UTEP salió al cruce por la toma de tierras

Navarro no tardó en responder: "No se hace política en la televisión. Tiene que hacer la denuncia, si no es un charlatán de feria", disparó el dirigente social, quien afirmó que "es un disparate que lo diga libremente siendo funcionario".

Pérez Esquivel: "La forma en la que se maneja la policía de Berni no corresponde a una sociedad democrática"

En tanto, este jueves desde la UTEP y un nutrido grupo de organizaciones, retrucaron en un comunicado al funcionario de Axel Kicillof.

"La falta de vivienda no se resuelve con balas", afirmó la UTEP, cuyo referente con perfil más alto, Juan Grabois, mantiene un histórico enfrentamiento con Berni.

"Desde la UTEP repudiamos todas las declaraciones que pretenden convertir un gravísimo problema social como es el déficit habitacional producto de la desidia que padecen millones de compatriotas, en un problema policial que se resuelve con represión", señaló la organización, que calificó como "insólitas" e "intolerables" a las afirmaciones del funcionario.

"Las organizaciones que integramos la UTEP venimos planteando hace muchos años la necesidad de combatir la crisis habitacional con políticas de integración y acceso a la vivienda", señalaron.

"La represión y la inacción no pueden ser la respuesta. Es imprescindible que se avance con las políticas públicas de integración urbana, y lotes con servicios de manera urgente", concluye el comunicado firmado por el Movimiento Evita, MTE, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Movimiento Popular La Dignidad, Frente Popular Darío Santillán, Frente 22 de Agosto, Peronismo 26 de Julio, Agrupación Evita, Barrios Peronistas, Coordinadora 25 de Mayo, FOB, Octubres, Frente de Desocupados Eva Perón, Frente Pueblo en Lucha, Martín Fierro, Misioneros de Francisco, Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina, MTL-PC, MUP FOP, Corriente Pueblo Unido, Avanza, Frente Popular Venceremos, Encuentro Peronista, Organización Social y Política Los Pibes, Surge, CTD Aníbal Verón, Movimiento 26 de Junio, Corriente Nuestra Patria Social, Centro Cultural Juana Azurduy, ADDHES, Secretaría DDHH UTEP, FM Riachuelo y el Movimiento Villero.