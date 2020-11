Luz Aimée, primera mujer trans incorporada al Programa de Empleo del Gobierno

View this post on Instagram

¡Profundamente felices! En un acto pionero de reparación histórica, la compañera #LuzAiméeDíaz fue la primera incorporación al Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans (Res. 1098/20 de @diputados.argentina) cuyo objetivo es contribuir a garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna para quienes padecen la mayor vulnerabilidad social, la expectativa de vida más baja, y la tasa de desempleo y falta de acceso al trabajo registrado más alta. A pesar de la ampliación de derechos que se lleva adelante desde el Congreso, la violencia hacia el colectivo travesti y trans recrudece. El Programa implica el reconocimiento del “travesticidio social” y entiende al Estado como actor fundamental para posibilitar una igualdad real, garantizando el fin de la violencia institucional que sufren las personas travestis y trans. Luz Aimée, de 24 años, salteña, comenzó a ejercer la prostitución a los 13 en las rutas de su provincia y llegó a Buenos Aires escapando a la exclusión y violencia, pero tuvo que sobrevivir de la misma forma. Injustamente acusada por un intento de homicidio en la criminalización de la prostitución, estuvo detenida 8 meses en la cárcel de Ezeiza y casi 2 años con detención domiciliaria. El pasado 2/10, el tribunal N° 8 ordenó su absolución, liberación y el retiro del dispositivo electrónico. Luz es bandera de lucha y defensa de los DDHH de las personas travestis y trans; hoy ocurrió una reparación para todo el colectivo. Gracias a @sergiomassaok, Presidente de la HCDN; Rodrigo Martín Rodríguez, Sec. Adm. de la HCDN; @jmcheppi, Sec. Gral. de la HCDN; Eduardo Cergnul, Sec. Parlamentario de la HCDN; Máximo Kirchner, Jefe de Bloque del #FrenteDeTodos; @ceciliamoreauok, Vicepresidenta del bloque Frente de Todos; @crisalvarezrod Sec. Parlamentaria del bqe. Frente de Todos; @monicafmacha, Presidenta de la Com. de Géneros y Diversidades; Diego Rivas, Dir. Gral. de Coord. Adm. de la HCDN; Agustín Torroba, Dir. Gral. de RRHH (a cargo del Programa); @lauracaniggia, Jefa del Depto. de Géneros y Diversidad (a cargo del Programa); @mane.gise, Dir. Gral. de Igualdad de la HCDN (sigue en comentarios!!!!!)