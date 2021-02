Trotta aseguró que "con protocolos, se puede tener un regreso a las aulas"

"Si el hisopado que me tengo que hacer me da negativo me voy a reunir con Larreta", adelantó Trotta.

El ministro se encuentra aislado tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, quien dio positivo de coronavirus y con quien mantuvo una serie de reuniones la semana pasada.

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario afirmó: "El viernes que viene tenemos una reunión con todos los ministros de educación para un regreso cuidado a las aulas" y aseguró que han "conversado con todas las jurisdicciones sobre el regreso presencial a clases".

En esa línea aclaró que "el semáforo del Consejo Federal de Educación sigue vigente".

Trotta indicó que “a partir de la decisión del regreso cuidado tenemos que tener otras herramientas", al tiempo que aclaró que, según evaluaron, hoy "con protocolos, se puede tener un regreso seguro a las escuelas".

"Los docentes no están vacunados y tampoco lo estaban el año pasado en las provincias donde hubo regreso a presencialidad" y en ese sentido precisó que "lo que permite el regreso seguro son los protocolos".

Asimismo, aseguró: "Hay 1.450.000 docentes y no docentes de todo el sistema educativo y el Gobierno decidió priorizarlos para la vacunación" y destacó que "cada escuela tiene que tener su proyecto para un regreso seguro a la presencialidad con supervisión de cada jurisdicción".

Sobre la educación superior, remarcó que "las universidades tienen los protocolos aprobados", y que desde su cartera pidieron "priorizar la presencialidad en el 1er año de la Universidad".

Asimismo aclaró que "los docentes que son factor de riesgo tienen prioridad por ser factor de riesgo" y que aquel docente que pertenezca a este grupo "va a trabajar a distancia".

En ese sentido, subrayó: "El semáforo que hicimos en 2020 es una disposición del Consejo Federal de Educación, no del Gobierno", y agregó: "Los protocolos establecen 1,5 metros de distancia en el aula. Eso debe ser la norma".

Por último, sobre la Ciudad de Buenos Aires dijo: "En la Ciudad es un inicio escalonado de presencialidad", respecto de lo cual enfatizó que “riesgo hay, pero con los protocolos se puede avanzar en una presencialidad cuidada".

"Nunca va a haber unanimidad en los gremios docentes", concluyó el ministro.