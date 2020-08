Zaffaroni y la relación de Macri con la Justicia: "Entre mafiosos se desconfían"

El ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió al artículo 72 de la Reforma Judicial que el Ejecutivo envió al Congreso y que obtuvo dictamen este jueves pese al bloqueo de la oposición. “No veo inconveniente. Cualquiera puede decir me siento amenazado por un medio de comunicación. ¿Qué se va a hacer con el medio? Nada. Censura es afectar al medio de comunicación".

Además, el jurista apuntó al respecto que "el juez puede denunciar que es apretado y el Consejo no puede hacer nada con los medios".

En declaraciones a El Destape Radio, Zaffaroni afirmó que el artículo cuestionado por la derecha política y mediática "es para prevenir al Consejo de la Magistratura que no tome medidas contra el juez; es una prevención para el juez, no para el medio de comunicación. El medio de comunicación seguirá diciendo lo que quiere". Y remarcó: "El Consejo no tiene ningún poder sobre los medios".

Sobre otros aspectos de la reforma, indicó que "hay cosas que podrían revisarse, como la transferencia a la ciudad de Buenos Aires", al tiempo que dijo no saber "qué números han tenido en cuenta para el número de juzgados. No estuve en la confección del proyecto".

Sobre el traslado de jueces por decreto, Zaffaroni afirmó que "ha hecho tantas cosas raras el Gobierno anterior que esta es una más" y apuntó que cuando él fue parte de la Corte Suprema "nunca" se aceptaron "transferencias de jueces por decreto; es algo muy raro".

En ese sentido, el juez de la CIDH aseveró: "No me cabe la menor duda de que van a tratar de boicotear la reforma por todos los medios" y que "la reforma no termina acá; hay que pensar en la Corte Suprema".

"Esto es un primer paso tendiente a descentralizar el poder de Comodoro Py, pero nada más", disparó y añadió que "hay gente que no quiere la reforma porque sabe lo que hizo y tiene miedo a que lo investiguen".

"No podemos tener un poder enorme concentrado en tres personas", dijo Zaffraroni sobre la cantidad de miembros de la Corte, "Cómo me va a llamar la atención la afinidad de Rosenkrantz con el macrismo; entre los mafiosos se desconfían".

También se refirió a la causa sobre espionaje que tiene en vilo a Mauricio Macri. "Yo creo que habría que empezar a llamarlo a una indagatoria a Macri", y agregó que "es increíble que hayan dejado el espionaje en las cárceles por escrito".