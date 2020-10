El día que Néstor murió: Tristezas de octubre

Exclusivo: descargá gratis el libro "El día que Néstor murió" desde Infonews.com

José Pedraza, figura de larga data en el sindicato de ferroviarios, acompañante burocrático del desmantelamiento privatizador operado por el menemismo, era ahora un aliado notorio del gobierno kirchnerista. De presunto representante de los intereses de los trabajadores había pasado a fungir más bien como empresario, esto es, como explotador de esos trabajadores, toda vez que había quedado en su poder el manejo de la línea del Belgrano Cargas y de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur. Cito a Diego Rojas en ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?: “Los obreros de la cooperativa son monotributistas, no tienen ART, no cobran aguinaldo, no tienen vacaciones pagas ni días por enfermedad, tampoco se les realizan aportes jubilatorios ni de designaciones familiares; pero son obligados a afiliarse a la Unión Ferroviaria y a su obra social”.

El día que Néstor murió: Tu voz es un mito del que puedo dar fe

La lucha política por la incorporación de los tercerizados afectaba directamente los intereses de José Pedraza, el rendimiento de sus pingües negocios con los trenes. La justicia estableció su responsabilidad fehaciente en la instigación del accionar de la patota criminal ese luctuoso 20 de octubre, y además comprobó que estuvo al tanto del ataque a medida que se producía. Pedraza habrá comprendido que estaba perdido cuando Cristina Kirchner, presidenta de la Nación por entonces, le soltó como suele decirse la mano. Claro que solo puede soltarse una mano si antes se la sujetaba. Tiempo después, Pedraza era detenido en su departamento, sito en el barrio de Puerto Madero.

La muerte de Mariano Ferreyra nos duele todavía hoy, a diez años de distancia; es de imaginarse cómo estábamos cuando había transcurrido solamente una semana de esos hechos; es decir, aquel 27 de octubre. Otras cosas pasaron ese día, también de muerte, también muy tristes, aunque sin dudas muy de otra índole.

El presente texto es parte del libro El día que Néstor murió, que podés descargarte de forma exclusiva y gratuita de Infonews.com y en el que 10 autores recuerdan a Kirchner a 10 años de su muerte.

Martín Kohan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó tres libros de ensayo, dos libros de cuentos y seis novelas antes de ganar, en 2007, el Premio Herralde de Novela con Ciencias morales, llevada al cine en 2010. En 2020 publicó los libros Me acuerdo y Confesión.

