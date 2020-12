"El peronismo no puede dejar que las pobres sean castigadas"

"Cada cual puede pensar lo que quiere, lo que el peronismo no puede hacer es dejar que la clandestinidad sea cruel con las pobres porque no pueden pagar", disparó la legisladora. Y agregó: "porque las ricas sí pagan; lo pagan en clínicas privadas con seguridad, con salubridad, con higiene en el momento que ellas quieran".

"En la situación actual las criminalizadas son las mujeres pobres"

"Esta ley es Justicia Social, compañeros. Y así como en 2018, voy a volver a repetir las palabras de quien hizo que militara en política: ´no podemos ser el ala progresista de un partido conservador´", completó citando a Néstor Kirchner cuando el entonces presidente se enfrentó a la derecha del PJ.

"El aborto legal es justicia social porque protege la vida de niñas, adolescentes y personas gestantes. Porque equipara con empatía", abundó también y homenajeó a "miles de mujeres que se empoderaron".

Antes de ello, la senadora por Corrientes afirmó que "sabemos como sociedad de que hablamos cuando hablamos de Interrupción Voluntaria del Embarazo: hablamos de salud pública y del derecho de la mujer a poder decidir".

"Soy de la provincia de Corrientes, que fue declarada "pro-vida", declaración que ni siquiera pasó por la legislatura provincial. El instrumento elegido, un decreto del Ejecutivo, no fue casual: decisiones unilaterales, que las deciden los hombres, y las mujeres, los jóvenes y las disidencias no tenemos participación", disparó, y definió: "En nombre de la moral y el conservadurismo se toman esas decisiones".

"No existe en mi provincia ley de paridad. Ni siquiera teníamos la representación de la ley de cupo. Las mujeres no llegábamos al 33% de las bancas. En el gabinete existe una sola ministra, que es la de Educación", señaló también.

"Corrientes, "pro-vida" no tiene ILE propio. No adhirió al nacional ni tiene uno propio. En septiembre de este año conocimos el caso de una niña de 10 años que fue violada por su padrastro, violada a los 10 años y que fue madre a los 11 años", abundó Almirón, que destacó también que su provincia carece de "ley de voto joven; los adolescentes no están capacitados a los 16 para elegir pero sí a los 11 para ser madres".

"El médico que la atendió le habló de las consecuencias de abortar pero no de llevar adelante un embarazo en un cuerpo que apenas se estaba desarrollando. Hasta le festejaron un baby shower a una niña que fue violada", recordó.

"Estos casos son tantos en mi provincia que ya se han naturalizado. Las gurisas correntinas son obligadas a parir a los 10, 11 y 12 años. Como dijo Pino Solanas, eso es lisa y llanamente una mujer incubadora", dijo también.

"El mapa de la Argentina es mitad para arriba celeste, mitad para abajo verde, es el mismo mapa de la pobreza en nuestro país, el mismo mapa de las niñas madres", enfatizó la senadora oficialista, que aseveró que "el sistema de salud debe velar por la salud de las niñas y adolescentes, dejar de lado el paradigma que las victimiza".

"La maternidad será deseada o no será es la libertad de poder elegir, tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos como una condición de la dignidad humana", resumió.

Al finalizar, cerró con un dato que no por obvio merece dejarse pasar de lado: "Con esta ley no va a haber más o menos abortos, lo que sí va a haber es menos chicas muertas. Que sea ley".