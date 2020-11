"El goce, señora presidenta, es un derecho humano fundamental"

Pino era senador nacional en 2018, el año que el Congreso debatió por primera vez la legalización del aborto. Eran casi las 0 del jueves 9 de agosto cuando desde su estrado, con el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en el bolsillo de su saco, brindó un discurso que quedó en la memoria colectiva, tanto como esa madrugada triste para todo el movimiento de los feminismos en que el Senado dio por tierra la posibilidad de terminar con los abortos clandestinos y las mapaternidades no deseadas en el país.

Mientras afuera, en las calles, la marea verde resistía a un temporal esperando la votación que terminaría con 38 votos negativos y 31 positivos, el cineasta habló casi 19 minutos con diversos argumentos sobre por qué votaría a favor. El goce sexual fue uno. Quizá se recuerda tanto ese punto porque fue de los menos mencionados en todo el debate: el derecho a gozar de una sexualidad plena como pieza clave del bienestar. Tal vez no se lo nombró tanto entre a otras razones (que sobran al día de hoy en que el aborto sigue siendo ilegal, salvo excepciones) que revisten mayor gravedad: personas muertas o con discapacidades por realizarse la práctica en la clandestinidad y/o personas presas por el mismo motivo, entre otras. O por ahí, en alguna medida, no se lo puso en palabras porque el sexo sigue siendo un tema tabú en el siglo XXI para muchxs.

https://twitter.com/fernandosolanas/status/1078702272715071490 El goooce, señora presidenta.

El goce es un derecho humano fundamental.#QueSeaLey pic.twitter.com/zHG2w4YKND — Pino Solanas (@fernandosolanas) December 28, 2018

Con 82 años y con un fervor vital, rememoró un experiencia que había atravesado en su adolescencia con una compañera. "A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente, ella también. No enamoramos tanto, con la oposición de la familia de ella, que nos escapamos y nos amamos. Por supuesto ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social, que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví, viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores", relató, en una vivencia que ilustra el lema de que "lo personal es político".

Al cerrar su exposición, Pino alentó a las mujeres a continuar la lucha más allá de que ya a esa hora se sabía que sería un resultado adverso a la conquista de uno de los derechos que adeuda la democracia argentina. "La causa de la ampliación de derechos de las siempre oprimidas y descartadas mujeres es prioritaria en Argentina. Lo que yo digo es que hoy no es una derrota. Se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental porque hemos logrado colocar en el debate nacional... ¡Ellas han logrado! ¡Ellas! Años de movilizaciones, un debate monumental, de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina de grandes causas que estaban prohibidas", exclamó.

A dos años de ese momento histórico, los feminismos siguen movilizados para conquistar ese y muchos derechos más. Las cientos de organizaciones que nuclea la Campaña exigen por estos días al Gobierno nacional que vuelva a habilitar el debate en el Parlamento, tal como lo prometió el actual presidente Alberto Fernández en su campaña electoral. Como Solanas predijo que al 2020 no estaría regulado el aborto en Argentina, también dijo que tarde o temprano, será ley.

"Esto se lo digo a los que están afuera: que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso. Pero en poquitas semanas, todas de vuelta de pie porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. ¡Será ley! ¡Habrá ley contra viento y marea!".